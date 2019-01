Sherwin (28) ligt onder puin in Den Haag, reddingsactie kan hele nacht duren

Toen Wiekash vanmiddag doorkreeg dat de woning van zijn familie was ingestort, is hij snel naar de plek toegegaan. "Mijn oom en tante zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mijn oom met brandwonden, mijn tante wordt in slaap gehouden. Ze was helemaal van slag en niet aanspreekbaar."

Wiekash wist al snel dat zijn neef Sherwin nog niet gered was. "Ik heb hem regelmatig gebeld, en één keertje kregen we contact. Hij zei niets."