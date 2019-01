Slachtoffers uit puin gehaald na explosie in portiekflat Den Haag

Een enorme explosie in Den Haag. Daar zijn een aantal woningen ingestort in een portiekflat in de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier in Den Haag. De brandweer vermoedt een gasexplosie. Twee mensen zijn onder het puin vandaan gehaald, maar er liggen mogelijk nog mensen.

17.42 uur De politie weet niet hoeveel mensen er in de woningen waren toen de explosie plaatsvond. Daarom blijven ze doorzoeken naar mensen onder het puin. 17.35 uur De woordvoerder van de brandweer zegt dat er twee mensen uit het puin zijn gehaald. Hij houdt er rekening mee dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. Er zijn ook een aantal mensen lichtgewond geraakt. De woordvoerder zegt dat de explosie iets na vier uur was in de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier in Den Haag. Drie huizen zijn echt ingestort. Er zijn ook woningen ontzet en instabiel. De hele straat is afgezet. Hulpverleners halen mensen uit puin Bekijk deze video op RTL XL 17.27 uur Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de hulpverlening niet zo makkelijk is omdat ook panden die aan het ingestorte gebouw grenzen, zijn beschadigd. Bewoners van de beschadigde panden zijn geëvacueerd. 17.20 uur Volgens een cameraman zijn er nu drie mensen onder de ingestorte flat vandaan gehaald. 17.17 uur De brandweer vermoedt dat het pand is ingestort door een gasexplosie. 17.10 uur Er zijn inmiddels twee mensen uit het puin gehaald. 16.49 uur Er zouden drie woningen zijn beschadigd, zegt de woordvoerder. Rond de huizen worden op dit moment bewoners geëvacueerd. 16.35 uur In Den Haag heeft er een explosie plaatsgevonden waarbij meerdere gevels van woningen zijn ingestort. Er zijn meerdere ambulances en traumahelikopters onderweg. De brandweer heeft een persoon levend onder het puin vandaan gehaald. Mogelijk liggen er nog meer mensen bedolven onder de ingestorte woningen.