Onderwijsassistent geschorst na opstootje met leerling: 'Ik pakte hem bij zijn nekvel'

De onderwijsassistent krijgt sindsdien veel steunbetuigingen. Op internet wordt hij een held genoemd en gezegd dat hij een lintje moet krijgen. Een petitie voor hem is al meer dan 4000 keer getekend en er is zelfs een doneeractie opgestart door Heemskerkers en Beverwijkers die willen laten zien dat ze achter hem staan. Daarmee is al bijna 3000 euro opgehaald.

Te weinig bewijs

De acties doen hem goed, maar de reactie van de school en de politie valt Keeman tegen. "Ik heb een gesprek gehad met de directeur, maar daarna heeft hij geen contact meer met me opgenomen, iets wat hij wel zou doen. En de politie wil mijn aangifte wel opnemen, maar zei al gelijk dat ze er niets mee zou doen omdat er te weinig bewijs zou zijn."

Keeman heeft moeite met de manier waarop met docenten wordt omgegaan, zowel door leerlingen als door het bestuur van de school. "Leerlingen hebben geen respect meer voor leerkrachten. Ze zijn echt onbeschoft en worden gepamperd. 35 jaar geleden had een leerkracht nog gezag, daar is nu weinig van over. Ik had eens een vechtpartij in mijn eigen klas. De leerlingen die erbij betrokken waren, werden eruit gehaald. Toen ging een andere jongen zich ermee bemoeien. Ik zei: dat doe je toch niet, je hebt toch geen gebakken lucht in mijn hoofd? Kreeg ik een klacht aan mijn broek, omdat ik dat tegen die jongen had gezegd."

Opvoeding

Volgens Keeman zijn er veel dingen mis, zowel in het onderwijs als in de opvoeding van de kinderen. "Docenten moeten veel werk doen dat niets met lesgeven te maken heeft. Een portal bijhouden, leerlingen coachen, daar weer dingen over invullen in een onwerkbaar systeem... Dat zal ongetwijfeld bijdragen aan de problemen die er zijn. En aan de andere kant worden kinderen niet meer goed opgevoed."

Wat zou hij doen als de school hem terug zou vragen? "Al bieden ze het dubbele salaris. Ik ga me weer lekker bezighouden met de scoutingclub waar ik al sinds de jaren 60 lid van ben en op reis met mijn campertje. Ik ga niet meer terug."