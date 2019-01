Hacker foto's Laura Ponticorvo en Fatima Moreira de Melo wordt vervolgd

Na de ontdekking werd Van der K. geroyeerd door de VVD, waarvoor hij kandidaat-raadslid was in Almere.

Impact

Gehackte naaktfoto's van Laura Ponticorvo belandden door toedoen van de hacker online. "Deze zaak heeft een ongelooflijke impact op mijn leven", zei ze daar eerder over tegen RTL Boulevard. "Toen de beelden vorig jaar uitlekten, durfde ik bijna de straat niet meer op. Sommige mensen beweerden dat ik het materiaal zelf online had gezegd voor aandacht. Het was een verschrikkelijke periode, die nog niet voorbij is. Ik hoop dat de dader zich ooit realiseert wat hij heeft aangericht."

Bij Fatima Moreira de Melo bleef de schade naar eigen zeggen beperkt. Eerder zei ze: "Hij had foto's van mij op zijn computer(s), maar die stonden ook al openbaar op mijn Twitter. Hij heeft wel wat geprobeerd, maar is er óf niet in geslaagd om in mijn account te komen, óf hij kon niks sappigs vinden."