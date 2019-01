Door kogel geraakte peuter (2) weer thuis na operatie

De peuter zat maandag achterop de fiets bij haar moeder en werd door een kogel geraakt in haar been. Dat gebeurde tijdens een schietpartij die vermoedelijk te maken heeft met een conflict in het Helmondse drugsmilieu.

Het meisje werd maandag geopereerd en lag sindsdien in het ziekenhuis. Door de schietpartij raakte ook een 15-jarig meisje gewond, maar zij kon gelijk na behandeling in het ziekenhuis al naar huis.