Broer vermoorde Linda van der Giesen: 'Gemis elke dag groter'

John F. is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar met tbs vanwege het doodschieten van verpleegster Linda van der Giesen.

Haar ex, John F. handelde niet in een opwelling, maar doodde Linda met voorbedachte rade, oordeelt de rechter. Hij stalkte en bedreigde zijn ex al tijden.

Leven beroofd

"Die gast is helemaal doorgedraaid en was gek. Hij heeft mijn zus op afschuwelijke wijze van haar leven beroofd", zegt broer Rob.

"De rechter heeft John F. in hoger beroep twee jaar cel meer gegeven dan werd geëist. Voor nu zijn we daar blij mee. Maar Linda krijgen we er niet mee terug."