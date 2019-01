Een hele dag zonder smartphone, tv en computer: 'Je voelt je bevrijd'

Waarom is een hele dag geen schermen gebruiken zo belangrijk? "Het is wetenschappelijk bewezen dat je minder aanwezig bent zodra je telefoon in de buurt is", zegt Putman Cramer. "Ook slaap je slechter na het gebruiken van schermen."

Ping

Daarbij houden meldingen op je telefoon je verslaafd, legt ze uit. "Iedere ping van je telefoon levert een soort geluksgevoel op." Door die meldingen blijf je naar je smartphone grijpen. "Daardoor verlies je uit het oog wat je echt leuk en belangrijk vindt, zoals bepaalde hobby's."

Dat heeft ze zelf ondervonden. "Ik heb nu andere hobby's, zoals lezen, het bos ingaan en buiten sporten in plaats van thuis een lesje via YouTube te volgen. Je moet zelf ook meer nadenken, dat is heel bevredigend."

Volhouden

Een hele dag geen schermen gebruiken zorgt volgens haar dat je echt in een soort ontspanning komt. Maar hoe houd je dat nou vol? "Voorbereiding is het allerbelangrijkste. Denk de dag van tevoren: waar heb ik zin in op die dag zonder telefoon?" Doe bijvoorbeeld van tevoren boodschappen, zet genoeg geld op je rekening en maak duidelijke afspraken als je met iemand wat gaat doen. Je telefoon in een andere kamer leggen helpt volgens haar ook.