Explosie bij bedrijfspand Amstelveen, grote ravage

Niemand was aanwezig in het bedrijfspand en er zijn dan ook geen gewonden gevallen, zegt een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.

In het pand zitten meerdere bedrijven, waaronder een sportschool. De ramen die in de pui zaten, zijn door de klap stuk. Wie er achter de ontploffing zit, is nog onduidelijk. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht.