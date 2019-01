Rotterdam gaat shishalounges harder aanpakken

De striktere handhaving volgt op een aantal ernstige incidenten. Begin december was er nog een explosie voor de deur van een zaak in Rotterdam-West. Wethouder Bert Wijbenga zegt tegenover RTV Rijnmond dat veel Rotterdammers overlast ervaren van de shishalounges in de wijken.

Paal en perk stellen

"Er zijn aanwijzingen dat er te veel shishalounges in verband staan met criminaliteit en dat ze een ontmoetingsplaats voor criminelen zijn. Daar moeten we niet naïef in zijn", aldus Wijbenga. "Het wordt hoog tijd om paal en perk te stellen.''

De wethouder laat weten dat er strenger gecontroleerd wordt op naleving van de regels omtrent rookruimtes, brandveiligheid en het betalen van accijnzen op tabak. Als regels niet worden nageleefd kunnen ze gesloten worden. Volgens Wijbenga hebben ondernemers die alles op orde hebben niets te vrezen. Rotterdam telt volgens RTV Rijnmond 42 shishalounges.