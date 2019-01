Cas en tolk Wieke over Heel Holland Bakt: 'Iets bijzonders ontstaan tussen ons'

André van Duin

Cas en Wieke kijken met een goed gevoel terug aan de deelname van Cas aan Heel Holland Bakt. "Ik vind het toch echt jammer dat ik niet tot de finale ben gekomen hoor", zucht Cas, terwijl hij naar Wieke kijkt. Zij heeft er een paar ovenhandschoenen van Heel Holland Bakt aan overgehouden.

Cas is ook heel trots op de dingen die hij heeft gemaakt. "Zoveel lekkere dingen. En ik weet dat ik nu meer met bakken wil gaan doen." Hij waardeert ook de manier waarop het programma omging met zijn doofheid. "Er was op een gepaste manier aandacht voor. Er werd niet heel erg de focus op gelegd, maar het werd ook niet genegeerd. Daar voelde ik me goed bij. En ik vond het heel leuk als André van Duin gebaren na ging doen. Dat deed hij echt goed."

Camera vol in je gezicht

Wat wel erg wennen was: die megacamera's vol in hun gezichten. "Dan draait zo'n enorm ding opeens naar je toe. Recht in je gezicht. Of vol op mijn handen als ik aan het bakken was", zegt Cas. "De cameramannen zeiden dan niets. Wat moet je daarmee? Ik heb het op een gegeven moment maar genegeerd."

Wieke: "In het begin was ik wel zenuwachtig, want heel Nederland kon meekijken. Ik wilde ook geen fouten maken met mijn gebaren. Maar later gingen de zenuwen er wel vanaf."

Bavarois en tarte tatin

Of ze andere kandidaten stiekem belachelijk hebben gemaakt? Of gebarengrapjes maakten? Lachend: "We kletsten weleens in gebaren als we lang moesten wachten. Maar we hebben niet echt geroddeld hoor."

Wel moesten ze soms gebaren bedenken. "Bijvoorbeeld een gebaar voor woorden als 'bavarois' of 'tarte tartin'. Voor niet ieder woord is officieel een gebaar, en alles letter voor letter spellen duurt soms te lang. Dus spraken we gebaren af. Als Cas zijn recept af had, liep ik dat allemaal met hem door."

Het is voor dove mensen heel belangrijk dat je je tolk kunt vertrouwen en door en door snapt, zegt Cas. "Wieke en ik hebben die klik. We kunnen goed afspraken maken, geven elkaar feedback en snappen elkaar door en door. En we hebben heel veel lol."