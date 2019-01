Stille tocht voor doodgeschoten Humeyra (16)

De 16-jarige Humeyra werd in december doodgeschoten op het Designcollege in Rotterdam. Haar 31-jarige ex-vriend Bekir E. zit vast voor haar dood. Humeyra zou gestalkt, bedreigd en mishandeld worden door Bekir.

Stalking ondanks contactverbod

Vlak voor haar dood deed ze nog aangifte tegen hem vanwege stalking. Hij had toen al een contactverbod, maar werd niet aangehouden omdat hij 'snel weer in vrijheid gesteld zou moeten worden als er geen vuurwapen bij verdachte zou worden aangetroffen', aldus de politie toen. Verder was onduidelijk waar E. zich bevond.