Voetbalclub Spijkenisse schorst jeugdleden na ernstige mishandeling

Beelden van de mishandeling worden veelvuldig gedeeld via sociale media. Vanwege de privacy van het slachtoffer en de verdachten plaatsen we het filmpje zelf niet.

'Vreselijk filmpje'

"Wij zijn gisteravond opgeschrikt door het vreselijke filmpje", schrijft de voetbalvereniging in een verklaring. "Op het filmpje is een vechtpartij te zien waarbij meerdere jeugdleden herkend zijn. Wij en de leden spreken onze afschuw hierover uit."

Voorzitter Richard Sitton van de vereniging stelt dat de afschuw 'enorm' is. "Het is te walgelijk voor woorden wat je ziet. Daar handelen we dan ook naar. Dit is gedrag die we niet binnen, maar zeker ook niet buiten de vereniging accepteren."

Non-actief

De mishandeling heeft niets met de club te maken, benadrukt Sitton. "Maar dat maakt niet uit. Dit tolereren we niet. De leden zijn met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld."