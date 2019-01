Door kogel geraakte peuter (2) geopereerd, situatie stabiel

Naast de 2-jarige peuter raakte ook een 15-jarig meisje gewond door de kogels. Zij werd geraakt in haar arm toen ze met zes andere leerlingen langs de auto fietste. Ze moest naar het ziekenhuis, maar mocht gisteravond weer naar huis.

'Gaat niet goed' met ander slachtoffer

Vanochtend liet een woordvoerder van de middelbare school van het meisje weten dat het niet goed gaat met haar. "Het is vooral mentaal een flinke klap." De gebeurtenis hakt er op de hele school behoorlijk in, zegt de woordvoerder. "We hadden gisteren juist een grote feestdag gehad, omdat we het predicaat 'excellente school' hadden verdiend. De sfeer is helemaal omgeslagen. Het vervelende is: het is niet te voorkomen. Dat speelt ook bij de leerlingen: het had mij kunnen overkomen."