'Minderjarigen zijn niet geschikt als maaltijdbezorgers'

Steeds vaker elektrisch

Bezorgdiensten werken steeds vaker met een elektrische fiets. Dat zou veiliger moeten zijn dan een bezorgscooter, maar dat is bij minderjarigen niet het geval, zegt Stomphorst van VVN.

"Ouders weten vaak helemaal niet hoe moeilijk het is om op een e-bike te fietsen en ook niet hoe gevaarlijk het is voor deze groep jonge kinderen. Ze moeten weten dat een e-bike heel hard gaat en dat het niet hetzelfde is als een gewone fiets. Jongeren zijn niet gewend om op een e-bike te fietsen en ze hebben vaak geen training gehad."

Kies voor gewone fiets

Voor minderjarigen vormt een e-bike juist een extra belasting, zegt ook hoogleraar verkeerspsychologie Karel Brookhuis.

Als maaltijdbezorgers besluiten om toch te blijven werken met minderjarigen, dan is er wat Brookhuis betreft maar één oplossing: "Doe ze liever op een gewone fiets. Dat is al een risico minder. Dan kunnen de hersenen wennen aan het werk en het verkeer. En ga dan pas veel later over op de elektrische fiets."