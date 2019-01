Ambulance vernield door agressieve man, medewerker gewond

Een ambulance is vanochtend vernield in Leiden. Een man uit Voorschoten die de wagen opwachtte, was zo agressief dat hij de ruit van de ambulance insloeg. Daarbij raakte een medewerker van de ambulance gewond.

De ambulance reed vanochtend rond half zes naar de Smellekenhorst in Leiden. Daar wachtte een 20-jarige man hen op, onderaan zijn flat. Toen een medewerker van de ambulance hem aansprak, werd hij erg agressief. Ambulance moest doorrijden "Het personeel voelde zich niet veilig en sloten de ramen van hun voertuig", zo staat in een verklaring van de politie. Toen sloeg de man één van de ruiten in, waardoor de medewerker gewond raakte. Door het agressieve gedrag moest de ambulance doorrijden en de politie bellen. Een andere ambulance moest uitrukken om alsnog hulp te verlenen aan de Smellekenhorst. De politie kon de man aanhouden voor mishandeling en het vernielen van de ambulance.