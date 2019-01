Nederlander op skivakantie 'zomaar' in nek gestoken: 'Hij heeft 25 hechtingen'

Samen wordt hij met Mike naar een ziekenhuis gebracht. "Dat was een uur rijden. Tijdens die rit zakte zijn bloeddruk heel erg, omdat hij zo veel bloed verloor. In het ziekenhuis is hij meteen geopereerd."

De Koudekerker heeft 25 hechtingen in zijn nek, waarvan 9 in zijn spieren. "Gisteren is hij gelukkig ontslagen uit het ziekenhuis. Hij heeft heel veel pijn en ligt op bed. Zijn hele vakantie is naar de klote."

'Te dronken voor verhoor'

De 31-jarige Nederlander werd zaterdag direct opgepakt door de Oostenrijkse politie. "Hij was toen te dronken om verhoord te worden", vertelt een woordvoerder van de politie aan RTL Nieuws. Ook was hij agressief tegen de agenten. "Hij is de volgende dag alsnog verhoord en daarna vrijgelaten."

Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk bepaalt of de man vervolgd wordt voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.