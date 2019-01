Jonge maaltijdbezorgers gevaar op de weg: 'Brein nog niet ontwikkeld'

Hoe zit dat?

Hoe zit dat? Verkeerspsycholoog Karel Brookhuis van de Universiteit Groningen zegt dat jongeren in het verkeer anders beslissingen nemen dan volwassenen. "Dat komt omdat het brein bij jongeren nog niet helemaal ontwikkeld is. Net als heel veel lichaamsonderdelen, moet ook het brein volwassen worden. De meeste ledematen zijn volgroeid rond het 16e, 17e levensjaar, maar het brein heeft flink wat langer de tijd nodig."

Dan gaat het specifiek om de prefrontale cortex; het gebied in de hersenen dat in het voorste gedeelte ligt. "In dat deel van de hersenen worden snelle beslissingen genomen. Zoals beslissingen in het verkeer: steek ik over of toch niet? Ga ik rennen of blijf ik stilstaan? De prefrontale cortex is pas volwassen rond het 23e levensjaar."

Kans groter op verkeerde besluiten

"Bij jongeren is de beslissingscapaciteit van de prefrontale cortex nog niet in volle wasdom gekomen. En daar kleven risico's aan", benadrukt hoogleraar Brookhuis.

Als jongeren op een gewone fiets rijden, zijn de gevolgen minder erg. "Dan rijd je immers minder hard en fietsen is iets wat ze al jaren doen. Maar op een e-bike worden veel hogere snelheden gehaald en moet je dus sneller besluiten nemen."

Brookhuis: "Dat lukt jongeren minder goed en dus is de kans op ongelukken groter. Niet doen dus." Hij ondersteunt dan ook de oproep van Veilig Verkeer Nederland.