Zoekactie omgeslagen boot Wageningen gestaakt: 'Geen reden verder te zoeken'

Henk Blaauw, voorzitter van watersportvereniging VADA, was erbij toen vanmiddag groot alarm werd geslagen. "Drie mensen zagen het gebeuren", zei hij vanavond tegen RTL Nieuws.

Blaauw zat rond vijven een biertje te drinken in het clubhuis van watersportvereniging VADA in Wageningen. "Ik zat met mijn rug naar het water, maar drie andere clubleden keken op de Nederrijn uit. Opeens verstarden zij. 'Wat is er?', vroeg ik. 'Er slaat een boot om aan de overkant van de Rijn', zeiden ze alle drie tegelijk.

"Met stellige overtuiging", benadrukt Blaauw.

Naar buiten rennen

Henk en de andere clubleden renden direct naar buiten. En tuurden over het water. "'Het gekke: we zagen geen boot en ook geen mensen. Het was nog licht, maar de stroming was wel heel hard, misschien was de boot al snel veel verderop geraakt."

De afstand van het clubhuis tot het water, schat Henk op zo'n 150 meter.

112 gebeld

Omdat het zo koud was en drie leden er écht van overtuigd waren dat ze een boot zagen omslaan, werd 112 gebeld. "Ik hoop echt dat we het verkeerd hebben gezien. Maar drie man verstarden. En met dit ijskoude weer wil je geen risico nemen. Je raakt zo onderkoeld met alle gevolgen van dien."