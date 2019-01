Kind in gezicht gestoken in asielzoekerscentrum Oisterwijk

Een 14-jarige jongen is gewond geraakt bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Oisterwijk. Het slachtoffer kreeg ruzie met een jongen van zijn leeftijd.

Het slachotffer kreeg vanmiddag ruzie met de 15-jarige jongen, waarbij de twee elkaar te lijf gingen. Daarbij werd ook een mes getrokken waarmee het slachtoffer in zijn gezicht werd gestoken. De jongen is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De dader is onvindbaar. Regelmatig voor onrust Volgens regionale media zorgen asielzoekers in het azc Oisterwijk regelmatig voor onrust. Zo was er de afgelopen december nog een incident met een minderjarige. Een 15-jarige jongen bedreigde toen een andere jongen met een mes. Ook afgelopen zomer kwam het azc nog een paar keer negatief in het nieuws. Toch wil de plaatselijke politiek niet van het azc af.