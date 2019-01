Bedrijfsleider Coop in coma na brute overval, caissière doet haar verhaal

De bedrijfsleider van de Coop in Ridderkerk ligt in coma nadat hij gisteren werd neergestoken door een overvaller. Dit laat een caissière aan RTL Nieuws weten. Ze vertelt hoe de overvaller met een koksmes het personeel bedreigde en later op haar leidinggevende afkwam. De politie bevestigt dat zijn toestand kritiek is.

Het zal een trauma zijn dat ze haar hele leven bij zich zal dragen, vertelt de caissière die anoniem wil blijven, aan RTL Nieuws. De overval van gisteren op de supermarkt aan het Vlietplein in Ridderkerk heeft veel indruk op haar gemaakt. Gisteravond rond tien voor acht 's avonds, net voordat de Coop in Ridderkerk zou sluiten, kwam er een man de winkel binnen. De caissière had gelijk door dat het foute boel was. De man van ongeveer twintig jaar liep direct op de servicebalie af. 'Ik kreeg de kassa niet open' "Hij eiste geld", vertelt ze. "Het meisje dat bij de servicebalie stond, verstijfde." Daarom vroeg ze de caissière om haar te helpen. "Ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven, maar kreeg de kassa door de stress niet open." De overvaller zwaaide op dat moment met een blauw koksmes en bedreigde de meisjes. "Ondertussen waren de klanten en de leidinggevenden gewaarschuwd over de overval. Mijn leidinggevende is toen naar de servicebalie gekomen en heeft met een winkelmandje de overvaller geslagen om ons te verdedigen." 'Hij bloedde flink' Hierna stak de overvaller de bedrijfsleider in zijn borst. "Na een kort gevecht bloedde hij flink. Hij had ook een wond aan zijn hoofd." De bedrijfsleider werd direct naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij nu op de intensive care in coma ligt, vertelt ze. Wat haar leidinggevende deed, was heel dapper, vindt de caissière. "Hij heeft echt een hart van goud." Overvaller nog steeds op de vlucht De overvaller is er gisteren rennend vandoor gegaan en nog altijd op de vlucht. Daarom roept de politie iedereen op die iets gezien heeft, zich te melden. De dader droeg een donkerblauwe regenjas met een reflecterende streep. Ook op zijn broek zat zo'n streep.