Kustwacht zoekt vijf uur lang tevergeefs naar overboord gevallen man

De man is uiteindelijk niet gevonden, schrijft de Kustwacht. Vandaag zal er ook niet meer actief gezocht worden naar de man. Omdat het water heel koud is, is er geen hoop meer dat de man nu nog in leven is.

'Gezocht onder koude omstandigheden'

De Kustwacht heeft 'onder koude omstandigheden en in de duisternis' urenlang gezocht, zo is ook te zien in een video die ze online hebben gezet.