Schaatskoorts begint: 'Een dun laagje, maar het ligt er mooi bij'

'Begint te borrelen'

"Het is nog minimaal, maar er ligt al wel wat. We zijn optimistisch", zegt hun ijsmeester. De komende tijd wordt spannend. "De ijsdikte wordt niet alleen bepaald door hoe koud het is maar ook of het overdag bewolkt is, of er wind staat en hoe de luchtvochtigheid is."

Nog veel onzekerheden dus, maar: "Als het gaat zoals het nu gaat dan begint het te borrelen." In de tussentijd doen ze er zelf alles aan om te zorgen dat het ijs kan groeien. "We zorgen dat er niks vernield wordt, dat er niemand op gaat staan. En we proberen de eendjes op een vriendelijke manier op de kant te krijgen zodat er geen wak ontstaat."