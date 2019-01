OM eist tot 18 jaar cel voor fatale brand in studentenflat Diemen

Nabestaanden en slachtoffers hadden ervoor in emotionele betogen uiteengezet wat de impact van de flatbrand op hun levens is geweest. Een van hen vertelde dat haar laatste gedachten waren voor ze in het met dikke rook gevulde trappenhuis bewusteloos in elkaar zakte: "Ik wil niet dood, ik wil wil niet dood, ik wil niet dood ..." Ze ontwaakte in het ziekenhuis.