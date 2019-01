Els onderzoekt hoeveel Nederlanders dood willen (én waarom)

Wat is jullie schatting: hoeveel mensen hebben een doodswens?

"De verwachting is dat de groep klein is, maar dat weten we niet zeker. Daarom heeft het kabinet opdracht gegeven dit te onderzoeken. Op deze manier kunnen we meer inzicht krijgen in het probleem. Dat kan later helpen bij het nemen van beslissingen."

Wat willen jullie precies onderzoeken?

"We willen onderzoeken hoeveel mensen boven de 55 jaar relatief gezond zijn, maar wel met een doodswens rondlopen. Niet voor even, maar voor langere tijd. En we willen een gezicht geven aan die mensen: waarom hebben zij die doodswens? Wat voor mensen zijn het? Wat voor kenmerken hebben ze? Wat zijn hun omstandigheden?"