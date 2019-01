Vrijwilliger Hanneke knuffelt baby's in het ziekenhuis: 'Ze herstellen sneller'

Al is het maar een handje vasthouden als de baby in de couveuse ligt. Of even wiegen in de armen. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam laat vrijwilligers met kindjes knuffelen die zijn opgenomen. Hanneke is een van hen. "Ze worden rustiger, het is gezond voor de baby."

Hanneke is moeder van vijf kinderen. Zonder aarzeling meldde ze zich aan om kinderen in het ziekenhuis te knuffelen. "Ik heb altijd een zwak gehad voor mensen die kwetsbaar zijn. Dit is goed voor de gezondheid van de baby. Dat ik op deze manier mag helpen bij de start van iemands leven, ja, dat vind ik heel fijn." Extra aandacht Ze wordt opgeroepen als er een kind binnenkomt dat extra aandacht nodigt heeft. De zogenoemde 'KroelCare' bestaat sinds december 2018 in het ziekenhuis. Het idee ontstond zo'n twee jaar geleden toen er een baby werd binnengebracht met veel pijn. Direct fysiek contact zorgde ervoor dat hij ontspande. Maar de ouders konden dat niet volledig op zich nemen. Lees ook: 'Laat baby eerste half jaar op kamer van de ouders slapen' Het ziekenhuis regelde via pleegzorg een pleegmoeder om met het kindje te knuffelen. Maar de pleegmoeder was pas na acht uur beschikbaar. "Dat kan beter, dacht ik", vertelt Karen van Veen, coördinator Kindzorg in het ziekenhuis. In Nederland bestond het nog niet, maar in Amerika zijn 'cuddlegrannies' actief: opa’s en oma’s die hele dagen op de intensive care rondlopen om baby’s te knuffelen. "Toen zijn we het hier gaat opzetten." Spanning verminderen Volgens Van Veen is alles erop gericht om spanning, stress en pijn bij het kind te verminderen. Zo wordt het kind sneller beter. Het ziekenhuis vond 25 geschikte vrijwilligers die opgenomen baby’s wilden knuffelen: van een gepensioneerde vrouw tot onderwijsassistente Hanneke, moeder van vijf kinderen. Fysiek contact helpt herstel Dat fysiek contact bij jonge kinderen helpt, is duidelijk. Het officiële advies van de wereldgezondheidsorganisatie WHO luidt niet voor niets: huid-op-huidcontact voor pasgeborenen waar mogelijk. Uit Europees onderzoek blijkt dat baby’s die tien of zelfs meer uur per dag lichaamscontact kregen, 50 procent minder huilden dan kindjes die 8,5 uur per dag werden aangeraakt De vrijwilligers kunnen per dagdeel worden ingezet. Van Veen: "We hebben ze van tevoren uitgebreid gescreend. Ze moeten bijvoorbeeld tegen verdrietige situaties kunnen en we willen weten of ze eerder zorg hebben geleverd." Ook moeten de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag hebben. Toestemming Niet ieder kind zal zomaar door de vrijwilligers worden geknuffeld. De ouders moeten eerst expliciet toestemming geven. "Natuurlijk heeft fysiek contact met de ouders de voorkeur. Maar als dat niet mogelijk is, kan de 'KroelCare' in beeld komen." Er worden maximaal twee vrijwilligers aan een baby gekoppeld. Lees ook: Baby's steeds vaker doordeweeks geboren Ieder kind tot vier jaar die in het ziekenhuis ligt, kan in aanmerking voor het knuffelen komen. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld ook worden gekoppeld aan een baby die niet uit de couveuse mag, om alleen het handje te aaien. Het kan gaan om een kind met een ziekte of een baby die te vroeg is geboren. Lange kroelsessie De lengte van de kroelsessie varieert van maximaal vier uur tot slechts een half uur. "Ze wiegen de baby’s, aaien ze over de bol of kunnen de wat oudere kinderen ook gaan voorlezen. En als de ouders dat willen, kunnen ze ook zorgtaken doen zoals de fles geven, luier verschonen of het kind wassen. Alleen het buidelen – huid op huidcontact – doen ze niet. Dat is echt iets voor de ouders." Privacy De vrijwilligers krijgen beperkte informatie over de situatie van de baby. Ze horen alleen de voornaam, mogen geen foto’s maken en moeten een uniform aan. Ook krijgen ze uitgebreide instructies wat ze moeten doen als het alarm gaat of hoe een couveuse werkt. Een verpleegkundige is altijd beschikbaar voor overleg. Als de ouders het willen, kunnen ze in contact komen met de vrijwilliger. Tot nu toe heeft het ziekenhuis drie kinderen op deze manier geholpen, maar dat zullen er veel meer worden. Volgens Van Veen zijn de ervaringen positief. "Op de kraamafdeling werd het rustiger, de ouders hadden ook tijd om dingen te regelen. De drie kinderen zijn allemaal gezond uit het ziekenhuis ontslagen." Prachtig Vrijwilliger Hanneke is zelf drie keer per week beschikbaar om te kroelen met een ziek kind. Dat doet ze met alle liefde. "Hier ligt mijn hart, ik word er heel gelukkig van. En ik ben ervan overtuigd dat het kind die geborgenheid ook voelt."