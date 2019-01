Zorgen bij ouders om verslavende game Fortnite: 'Doodmoe van die continue strijd'

Eindeloos

Fortnite is op allerlei apparaten te spelen en is oneindig. De game is zeer verslavend, weet jeugdarts Jeanne-Marie Hament. "Ik zie in mijn spreekkamer veel ouders die thuis dagelijks een strijd om dit spel voeren met hun kinderen."

Volgens de jeugdarts zit de game heel slim in elkaar. "Kinderen worden het spel echt ingetrokken. Fortnite zit heel goed en slim in elkaar. Het wordt ouders niet makkelijk gemaakt om ze uit de game te krijgen."

Betalen voor attributen

Ook al kost Fortnite geen geld om aan te schaffen, door geld te betalen kan de gamer verschillende attributen aanschaffen die ze kunnen gebruiken in het spel. De gamemaker loopt onder meer binnen met de verkoop van zogenoemde V-Bucks en Battle Passes, die bij de start van elk nieuw seizoen uitkomen.

Uit de enquete die RTL Nieuws liet uitvoeren blijkt dat bijna de helft (45 procent) van alle kinderen aankopen doen. 61 procent geeft minder uit dan 10 euro per maand uit.