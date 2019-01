Verdachte fatale flatbrand heeft spijt: 'Ik kan de tijd niet terugdraaien'

Gilermo I. (25), hoofdverdachte van de fatale flatbrand in Diemen in de zomer van 2017, heeft vandaag bij de start van zijn proces spijt betuigd. "Ik vind het heel erg wat is gebeurd. Maar ik kan de tijd niet terugdraaien."

Bij de brand - in de woning van zijn zus Simona (24) op de begane grond in een flat van vijftien verdiepingen - kwam één van de andere bewoners, de 27-jarige David om het leven. Zijn lichaam werd een aantal uur na het uitbreken van de brand gevonden op de twaalfde verdieping. Hij was gestikt door de rook. Twee anderen raakten gewond. Explosie Op een compilatie van camerabeelden was te zien hoe I. samen met iemand anders toegangsdeuren naar en in de flat forceerde en hoe korte tijd later een explosie plaatshad. Snel daarop vulde de hal zich met rook. Verslaggever Marcel Maijer is aanwezig in de rechtbank. Verzekering oplichten I., die alleen wilde praten over zijn eigen aandeel, heeft toegegeven de brand te hebben gesticht. Hij zei nooit te hebben stilgestaan bij de gevaren. Zijn zus heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij het plan en de verzekering te hebben willen oplichten. Volgens haar kwam haar broer met het idee. Zij besloot mee te werken 'om het geld'. Lees ook: OM: broer en zus wilden verzekering oplichten met fatale flatbrand Diemen Eis In de zaak staat ook Rachied V. (27) terecht. Hij liet weten niets met de zaak te maken te hebben en zich verder op zijn zwijgrecht te beroepen. De planning is dat later vandaag de strafeisen worden uitgesproken. Lees ook: Moeder slachtoffer flatbrand Diemen: 'Dit mag nooit meer gebeuren'