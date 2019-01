Eindelijk: berging overboord geslagen zeecontainers van start

In de nacht van 1 op 2 januari sloegen in totaal 291 containers overboord van de MSC Zoe. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen.

Meerdere keren uitgesteld

De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen. Vanwege de weersomstandigheden is de bergingsoperatie al enkele keren uitgesteld.

Maar vandaag heeft Rijkswaterstaat goed nieuws te melden: de berging van de containers gaat van start.