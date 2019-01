Ouders na reanimatie Aryan (3) bij eerste zwemles: 'Zwembad is aansprakelijk'

Daarna ging het fout. Hoe lang Aryan op zijn buik in het water lag, is onbekend. Nadat de zwemlerares Aryan ontdekte, greep ze in en haalde hem uit het water. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. "Zijn longen zaten vol met water, hij had moeite met ademen en was niet stabiel", vertelde Assad eerder al.

Onderzoek naar fouten

Er komt een onderzoek naar hoe dit precies fout heeft kunnen gaan, zegt Michel van Dijk van juridisch dienstverlener DAS die de familie bijstaat. Assad laat weten dat Aryan het nog wel eens over het incident heeft. "Maar het gaat weer beter met hem."

Directeur van het zwembad André van Kesteren zegt mee te werken aan alle onderzoeken die nodig zullen zijn.