'Journaliste pleegde valsheid in geschrifte bij visumaanvraag Syrische ex-vriend'

Dat zegt het tv-programma Nieuwsuur op basis van informatie van Haagse bronnen. Boersma zou haar ex-vriend in 2013 of 2014 hebben geholpen bij zijn visumaanvraag, waarmee hij uiteindelijk een Nederlandse verblijfsvergunning kreeg. Hij gebruikte daarvoor een valse naam en een vervalst Syrisch paspoort.

Terreurorganisatie

De ex-vriend werd in oktober in Amsterdam gearresteerd omdat hij lid zou zijn geweest van de Syrische terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, een organisatie die verwant is aan al-Qaida. Boersma had tot de zomer van 2015 een relatie met hem.