Heroïne-thuisbezorgservice opgerold in Amsterdam

De service bestond al jaren, schrijft het Openbaar Ministerie op haar website. Nadat stagiair Mohammed Bochikhi in januari 2017 door nog onbekende mannen werd doodgeschoten, namen politie en justitie de omgeving onder de loep om te achterhalen wat de oorzaak van de schietpartij was.

Vier fietskoeriers

Tijdens dat onderzoek kwam de drugshandel in een nabijgelegen gebied in Amsterdam aan het licht. De 51-jarige restauranthouder had volgens het OM een leidinggevende functie binnen de criminele organisatie. Hij zou de chef zijn geweest van vier fietskoeriers, die heroïne bezorgden bij klanten die een telefonische bestelling daarvoor deden. 'Deals on wheels', noemde een klant de service dan ook.

In het huis van de restauranthouder werd in de trapkast een zwarte plastic tas met kleine witte envelopjes en een zakje met heroïne gevonden. In zijn slaapkamer lagen tien plastic tassen met nog lege witte envelopjes. Ook werden spullen - waaronder telefoons - gevonden die voor de drugslijn zouden zijn gebruikt, en ruim 16.000 euro aan contanten.

Tijdens de rechtszaak zeiden de officieren van justitie dat de man grof geld heeft verdiend met zijn activiteiten. Het OM wil dat geld invorderen. Er is beslag gelegd op auto's en geld. Ook eiste het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar.