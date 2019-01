Wouter werd slachtoffer van een ongeluk op de piste: 'Ik ben gekatapulteerd'

Het ongeluk van Wouter gebeurde alweer vijf jaar geleden. "Ik was aan het pauzeren, mijn vrouw skiede iets voor me en wachtte op een klasje voor haar. Ik ben achter haar langs geskied en we stonden even te wachten. De Duitse jongen is tegen mijn skischoenen aangekomen en heeft mij onderuit gehaald."

'Pas op!'

Wouter zag hem niet aankomen. En hoewel zijn vrouw nog 'pas op!' riep, kon hij de jongen niet meer ontwijken. "Ik ski heel lang, heb veel geïnvesteerd in privélessen. Maar er zijn veel mensen die niet vaardig genoeg zijn om veilig de berg af te komen."

Jaarlijks raken er volgens de Zwitserse Raad voor Letselpreventie (BFU) tienduizenden mensen gewond op de piste. In het winterseizoen van 2016-2017 zou het gaan om 65.000 ongelukken. Bij meer dan negen op de tien gevallen gaat het om eenzijdige ongevallen: een verkeerde sprong, een botsing met een hekje.

Schuldige lastig vast te stellen

Maar soms komen wintersporters met elkaar in botsing. Dat kan ernstig aflopen. Hoewel er algemene regels gelden op de piste (zie kader), is het niet altijd makkelijk om vast te stellen wie de schuldige van een botsing is, weet letselschadeadvocaat Wouter Munten van Jeroen Bosch Advocaten.

Hij komt soms schrijnende zaken tegen. "Ik heb twee keer meegemaakt dat mensen hun carrière in het leger moesten opgeven doordat ze slachtoffer werden van een ski-ongeluk. Zo'n ongeluk kan een enorme impact op je leven hebben."