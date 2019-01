Menstruatieles in groep 7: 'We vonden het beter om de jongens naar buiten te sturen'

Ouder kwam ermee

De school laat in een reactie weten waarom er voor deze werkwijze is gekozen. "In groep 7 staan twee mannelijke leraren. Een van de leraren werd een tijdje geleden door een ouder benaderd omdat een meisje ongesteld was geworden", begint de directeur.

"De ouder vroeg zich af of de school daar geen aandacht aan moest besteden, omdat dit wellicht meer meisjes stond te gebeuren en er onrust over zou kunnen ontstaan. Niet elke leerling wordt daar thuis over ingelicht."

Beste idee

De meesters vonden het onderling het beste idee om een juf te vragen, omdat de meisjes zich daar veiliger bij zouden voelen, vervolgt de schooldirecteur. "Een juf uit groep 8 wilde de voorlichting wel geven. Omdat het doel vooral was om de meiden gerust te stellen en bijvoorbeeld uit te leggen wat ze konden doen als ze maandverband nodig hadden of last hadden van klachten, hebben we ervoor gekozen om de voorlichting alleen met de meisjes te doen."

"We wilden een veilig klimaat creëren. Omdat het best ingrijpend is voor de meisjes, wilden we het intiem houden en vonden we het beter om de jongens er niet bij te betrekken."