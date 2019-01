Nederlandse snowboarder (20) veroordeeld voor fataal skiongeluk

De Nederlander (20) die vorig jaar in Oostenrijk met zijn snowboard in botsing kwam met een skiester, is veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf. Dat heeft de rechter in Oostenrijk vandaag besloten. Volgens de rechter heeft de snowboarder roekeloos gereden.

De vrouw overleed later die dag aan een bloeding aan haar lever. De Nederlander is schuldig aan haar dood bevonden. Naast zijn voorwaardelijke celstraf, heeft een proeftijd gekregen van drie jaar. Stephan Wijnkamp, advocaat van de Nederlander, vindt dat de rechter op basis van vermoedens heeft geoordeeld en gaat 'vrijwel zeker' in hoger beroep. 'Teleurstellend' De uitkomst van de rechtszaak is teleurstellend voor de advocaat en zijn cliënt. Volgens de advocaat ging de rechter te veel af op de deskundige die niet naar de volledige aanloop van het ongeluk zou hebben gekeken. "De laatste 35 meter is bepalend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hij heeft alleen naar de laatste meter gekeken." Lees ook: Nederlandse snowboarder (20) voor Oostenrijkse rechter om fataal skiongeluk Binnen drie dagen moeten Wijnkamp en de Nederlander bepalen of ze in hoger beroep gaan. Naast de strafzaak loopt er ook nog een civiele zaak tegen de man waarin de nabestaanden van de skiester vragen om financiële compensatie. Reconstructie De Nederlander is het afgelopen jaar meerdere keren verhoord. Ook werd het incident gereconstrueerd in aanwezigheid van de rechter, de verdachte en een deskundige.