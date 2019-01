Dit is het ideale dieet voor de mensen en onze planeet

Oneerlijke verdeeld

Waarom het roer om moet? Omdat het nu veel te oneerlijk verdeeld is op aarde, stellen de onderzoekers. Meer dan 800 miljoen mensen zijn ondervoed, terwijl 2 miljard mensen overvoed zijn. Dat zorgt voor allerlei ziektes en aandoeningen.

Anders eten is makkelijker gezegd dan gedaan. Het omgooien van eetpatronen kan volgens diëtist Joyce Uitbeijerse een enorme uitdaging zijn. Want: "Je kunt niet alles in een keer omgooien. Het is zaak om kleine stappen te maken."

Gat kleiner

Uitbeijerse vervolgt: "Bij het veranderen van het eetpatroon kijk ik heel erg naar waar mensen vandaan komen en waar ze naartoe willen. In kleine stappen maak je vervolgens het gat kleiner."

Als in 2050 de hele maatschappij anders moet gaan eten, dan moeten we nu al beginnen met voorbereiden, stelt ze. "Dat gebeurt op zich al, want je ziet al campagnes waarin wordt aanbevolen om minder vlees te eten."