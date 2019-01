Lift met veertien mensen stort 7 verdiepingen naar beneden

In Groningen is een lift zeven verdiepingen naar beneden gevallen. Op dat moment zaten er 14 mensen in. Het gebeurde in het faculteitsgebouw op het terrein van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

De lift was op de zesde verdieping vast komt te zitten en bij een poging hem los te krijgen, viel de cabine naar beneden. Hij belandde in de kelder, zeven verdiepingen lager. Alle liften buiten werking gesteld Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Op de plek waar het is gebeurd, zijn alle liften per direct buiten werking gesteld. Het UMCG heeft in een verklaring laten weten het 'een grote schok' te vinden. "Een grote schok voor de inzittenden, maar natuurlijk voor alle collega’s en studenten. De medewerkers die zich nog in het gebouw bevinden worden geïnformeerd." 1 persoon gewond Er is één persoon lichtgewond geraakt. De andere dertien mensen die in de lift naar beneden vielen, zijn ter plaatse nagekeken.