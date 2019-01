'Zwaar bezopen' student poept op trap politiebureau Rotterdam

Een student uit Rotterdam had vannacht iets te diep in het glaasje gekeken. Hij was 'zwaar bezopen' toen hij het politiebureau binnenwandelde. Daar viel hij meerdere keren staand in slaap en bezorgde hij de agenten heel wat schoonmaakklusjes.

De student hing namelijk kokhalzend over de aangiftebalie. Een agent kon hem daar net op tijd wegtrekken, zodat de student niet over de balie, maar op de grond kotste. 'Tsunami's aan rode wijn' "Hij stortte twee tsunami's aan rode wijn en shoarma uit", schrijft de politie op Twitter. Maar dat was niet het enige wat de student achterliet. Terwijl de agenten namelijk snel met een sopje aan de slag gingen, besloot de student op de trap van het politiebureau te poepen. Twee boetes Hij kreeg er twee bekeuringen voor en werd daarna meegenomen door zijn vriend. Waarom de student naar het politiebureau kwam, is nog onduidelijk.