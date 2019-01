Meisje (9) aangereden door taxi, chauffeur rijdt door

Een 9-jarig meisje is vanochtend in Amsterdam aangereden door een taxi. De chauffeur is doorgereden na het ongeluk.

De politie is daarom een zoektocht gestart naar de taxichauffeur. De nummers op de blauwe kentekenplaat zijn bij de politie bekend. Gewond naar het ziekenhuis Een traumahelikopter werd opgeroepen na de aanrijding. Het meisje is vervolgens gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet op de kruising van de Admiraal de Ruijterweg met de Jan van Galenstraat, waar het ongeluk gebeurde, nog onderzoek.