Misstanden in nagelstudio's: hier kun je als klant op letten

De staatssecretaris noemt de misstanden in nagelsalons 'onacceptabel en heel erg om te zien'. Dat zegt ze tegen de NOS, die onderzoek deed naar uitbuiting en mensenhandel in nagelsalons.

'Iedereen kan salon openen'

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen zijn er 'zorgwekkende signalen in Nederland die wijzen op een hoog risico op misstanden en mensenhandel bij dit soort salons'.

De Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar zegt tegen RTL Nieuws dat het aantal nagelsalons in Nederland de afgelopen jaren fors is gestegen. "Iedereen kan een salon openen, er worden lage prijzen gehanteerd, er zijn medewerkers met mogelijk kwetsbare verblijfstatus, en er zijn concrete zaken van mensenhandel bij dit soort bedrijven in omringende landen zoals België, Spanje en Engeland."

Weinig toezicht

Ondanks die signalen is er weinig toezicht op de salons. De Nationaal Rapporteur vindt dat de Inspectie Sociale Zaken, de politie en gemeente meer proactief onderzoek moeten doen en meer moeten samenwerken om de problematiek in kaart te brengen.

"Maar de inspectie SZW heeft aangegeven dat ze weinig meldingen hebben gekregen over nagelsalons en dat dit daarom geen prioriteit is."

Alert zijn

Volgens de Nationaal Rapporteur is het dan ook belangrijk dat ook klanten zelf een melding maken bij de inspectie, als zij vermoedens hebben van misstanden. "Er zijn een aantal indicaties die kunnen duiden op arbeidsuitbuiting. Klanten kunnen een belangrijke rol bij spelen door daar alert op te zijn."