Toeristen leggen eed af: 'Ik zal geen wombats met selfiestick achtervolgen'

De verklaring

Ik beloof om de behaarde en gevleugelde bewoners van Maria Island te beschermen en te respecteren. Ik realiseer dat je wild bent en beloof je zo te houden.

Ik beloof dat ik respectvol zal genieten van de wonderen van je prachtige eiland, van de kade, van de kliffen, van de rotsen, de sprookjesachtige baaien en het mysterie van de ruines van Maria Island.

Wombat, als je langs me heen rent, beloof ik je dat ik je niet achtervolg met mijn selfiestick of dat ik te dicht bij je baby's kom. Ik zal je niet omsingelen of je proberen op te pakken. Ik zal geen vuilnis of eten achterlaten. Ik beloof je dat je wild kunt blijven.

Ik beloof je het eiland te verkennen met gevoel voor mijn eigen verantwoordelijkheid, avontuur en vriendelijkheid. Ik zal jullie wilde eiland achterlaten zoals ik het aantrof en ik neem de herinneringen van schoonheid en verwondering mee naar huis.