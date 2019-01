Leidt spijtbetuiging Bekir E. tot lagere straf? 'Rechter neemt geen genoegen met krokodillentranen'

Tijdens de zitting bij de rechter-commissaris over zijn voorarrest lieten zijn advocaten weten dat hij bekent dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Humeyra en dat hij mee zal werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Ook betuigde hij spijt.

'Krokodillentranen'

Onze lezers laten via reacties onder het nieuwsbericht op Facebook weten dat ze twijfelen aan E's oprechtheid. "Krokodillentranen", schrijft de één. "Spijt? Hij wil gewoon strafvermindering", zegt een ander.

Meerdere lezers vragen zich af of de spijtbetuiging is ingefluisterd door zijn advocaten, in de hoop op een lagere straf.

Vier vragen

Maar kan een verdachte daadwerkelijk een lagere straf krijgen als hij spijt betuigt? We vroegen het Henny Sackers. Hij is hoogleraar sanctierecht en is daarnaast wekelijks werkzaam als rechter.

1. Kan een spijtbetuiging leiden tot een lagere straf?

"Als je als verdachte in de rechtbank zit en je bent schuldig, is het je geraden dat je spijt hebt. Zo'n spijtbetuiging heeft dan over het algemeen géén effect op de strafmaat, zeker in het geval van een levensdelict. Maar eigenlijk moet je het omdraaien: als een verdachte duidelijk laat blijken dat hij géén spijt heeft, kan dat wel in zijn nadeel werken."

2. Zijn er zaken bekend waarbij de straf lager werd omdat de verdachte spijt had?

"Bij levensdelicten zoals moord of doodslag zal een spijtbetuiging weinig effect hebben. Ik ben het nog nooit tegengekomen dat een rechter in zo'n ernstige zaak rekening houdt met een spijtbetuiging. Maar er zijn zaken bekend, meestal verkeersdelicten, waarbij de rechter bij het bepalen van de straf wel degelijk heeft gekeken naar de vraag of de verdachte spijt had. Dat komt omdat er bij verkeersdelicten meestal geen opzet in het spel is, en een verdachte dus echt oprecht spijt kan hebben."

3. Hoe bepaalt een rechter of een spijtbetuiging oprecht is?

"In de rechtbank roepen dat je spijt hebt, is niet genoeg. De rechter neemt geen genoegen met krokodillentranen. Hij zal vragen wat je met die spijt gedaan hebt. Of je via je advocaten een poging gedaan hebt om in contact te komen met de slachtoffers of nabestaanden en ook aan hen hebt laten weten dat je spijt hebt. Daarnaast wordt gekeken naar rapporten van onder andere de reclassering of een psychisch onderzoek."

4. Dus: hoe groot is de kans dat Bekir E. een lagere straf krijgt?

"Dit is geen winkeldiefstal, het is een levensdelict. Het is doodslag of moord wat hier ten laste zal worden gelegd. In zo'n zaak is er geen ruimte voor strafvermindering door een spijtbetuiging. Dus woorden van spijt van Bekir E. hebben naar mijn inschatting géén effect op de straf die hij uiteindelijk zal krijgen."