Ook woensdag geen berging containers

In de nacht van 1 op 2 januari sloegen in totaal 291 containers overboord van de MSC Zoe. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen.

Meerdere keren uitgesteld

De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen. Vanwege de weersomstandigheden is de bergingsoperatie al enkele keren uitgesteld.