Skins en dansjes kopen in Fortnite om erbij te horen: 'Zonder kan écht niet'

Steeds nieuwe items

De nieuwe dansjes, skins, wapens en andere gadgets blijven maar aangevoerd worden in de item shop. "Bijna elke week is er wel iets nieuws. Dan is het zo dat je alleen in die week bijvoorbeeld een sniper kan krijgen", vertelt Maika. "Ze stoppen elke keer nieuwe dingen in het spel en het is heel leuk om die weer uit te testen", vertelt Tom.

Met hun vrienden praten ze veel over nieuwe dingen in het spel. "Dan appen we: 'Ik moet die ook! Ga jij 'm ook kopen? Als jij 'm koopt, koop ik 'm ook'", zegt Maika. Elkaar ophypen, noemt ze het.

Updates

Maika, Yul en Tom horen dus over updates en nieuwe items in het spel van hun vrienden en via het spel zelf, maar ook van populaire YouTubers. "Dan hebben ze bijvoorbeeld een livestream en op het plaatje staat dan al dat ze iets nieuws gaan testen", zegt Maika. "Dat wil ik dan ook."

Het hebben van dansjes is ook belangrijk, vertellen ze. "Ik had eerst dansjes die je maar een hele korte periode kon gebruiken. Heel veel mensen hebben die niet, dat is dan cooler", zegt Tom. Maika heeft meerdere dansjes, zegt ze. "Maar dat is maar een achtste van alle dansjes die er zijn. Ik wil wel graag nieuwe dansjes verdienen."