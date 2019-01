Verdachte trucker meldt zich bij politie: 'Hij merkte niets van dodelijke aanrijding'

Gisteren had de advocaat van de trucker al contact gezocht met de Nederlandse en Belgische justitie en spraken ze af dat de trucker zich vandaag in België zou melden. "Hij heeft niets te verbergen", vertelt Wagemans.

'Hij was echt doodsbang'

Op de snelweg in het Belgische Visé, bij Luik, doken vrijdagavond zo'n 25 gele hesjes op. "Dat was voor mijn cliënt heel dreigend om mee te maken. Hij was echt doodsbang." De gele hesjes probeerden de trucker uit Landgraaf te stoppen. "Toen kwamen ze met een enorme ijzeren voorwerp op hem af. Ze sloegen deuken in zijn vrachtwagen en ze gooiden een enorm metalen voorwerp door zijn voorruit."

De chauffeur, 'een 40'er met jarenlange rij-ervaring', werd volgens Wagemans met zijn leven bedreigd. "Hij deed gewoon zijn werk. In mijn ogen is hij volkomen onschuldig."

'Gele hesjes zijn de criminelen'

Wagemans zegt dat vooral de 'gele hesjes' die op de snelweg stonden, fout zaten. "Ze hadden bivakmutsen op en waren agressief. Zij zijn in mijn ogen de criminelen."

De chauffeur zou niet gemerkt hebben dat hij iemand aanreed. "In zo'n grote vrachtwagen heb je dat echt niet door. Hij wist niets van een aanrijding en merkte gisteren ook pas dat hij gezocht werd door de politie."

Misschien de gevangenis in

Toen hij dat doorkreeg, schakelde hij gelijk samen met zijn baas Wagemans in. Vanmiddag meldt hij zich in België. "Het is confronterend geweest voor hem, dat hij opeens gezocht werd." Of de trucker vanmiddag ook de gevangenis in België in moet, is nog onduidelijk.