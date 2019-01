Trucker die verdacht wordt van doodrijden demonstrant was 'compleet in shock'

'Die wagen zag eruit joh, niet normaal'

En dan komt de man aangereden die op dit moment door de politie in Nederland en België wordt gezocht voor het doodrijden van het 'gele hesje'. Hij parkeert zijn truck achter die van Stefan, misschien een minuut later. "Die wagen zag eruit joh, dat gaat helemaal nergens meer over. De voorruit lag eruit, de zijruit lag eruit, deuken op de voorkant. Het was niet normaal."

De chauffeur, een man uit Landgraaf die werkt voor een transportbedrijf in Maastricht, is compleet in shock. "Het was best een jonge chauffeur. Hij vertelde hoe hij zijn voorruit voelde versplinteren, dat alle ruiten eruit vlogen en dat hij probeerde weg te komen. Hij had niets meer kunnen zien, zei hij, omdat alles kapot was."

'Hij belde zijn baas in paniek op'

Stefan denkt dat de man niet wist dat hij iemand had geraakt. "Hij belde zijn baas helemaal in paniek op. Die zei: 'Kom maar snel hierheen'."

Stefan heeft gegevens uitgewisseld met de chauffeur uit Landgraaf en ze zijn beiden naar Nederland gereden. "Vanochtend werd ik gebeld, ze vertelden me dat de kapotte vrachtwagen gisteren rond zeven uur 's avonds in beslag was genomen."

'Ik was echt bang'

De werkgever van Stefan heeft besloten niet meer te rijden via de E25, de plek waar het ongeluk gebeurde. "Ik hoop dat ze stoppen. Ga demonstreren in Brussel, in Den Haag. Maar pak niet de hardwerkende vrachtwagenchauffeur. Ik was echt bang. Als ik moest stoppen, was ik mijn leven niet meer zeker."