Honderdduizenden mensen hebben nu al hooikoorts: 'Elzen en hazelaars al in bloei'

Lichte tot zware klachten

Naar schatting heeft een kwart van de Nederlanders hooikoortsklachten. Variërend van lichte tot zware klachten. Wendy Louwen is zwaar hooikoortspatiënt en heeft nu al allerlei allergische klachten.

Ziek van

"Ik heb nu al last van prikkende en tranende ogen", vertelt Wendy. "Toen ik me vanochtend opmaakte, voelde ik het al. Normaal beginnen mijn klachten eind februari. Supervervelend, maar er is niet zoveel aan te doen."

In het voorjaar zijn de klachten van Wendy het ergst omdat er dan relatief veel pollen in de lucht zitten. "Ik haal dan een injectie bij de huisarts omdat ik er zo'n last van heb. Als de hooikoorts hard toeslaat, kan ik er echt heel ziek van zijn."