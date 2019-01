Zoektocht naar vrachtwagenchauffeur Landgraaf na doodrijden 'geel hesje'

De Belgische politie is op zoek naar een vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf. Hij wordt verdacht van het doodrijden van een 'geel hesje' in België. Eerder meldden diverse bronnen binnen justitie en politie dat de man al was aangehouden. De vrachtwagen van de man is in Maastricht in beslag genomen.

Vanochtend werd al duidelijk dat een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dongen is vrijgelaten voor het dodelijk ongeluk in het Belgische Visé, bij Luik. De truck van de man uit Dongen zou identiek lijken op de truck van de man uit Limburg. Daarom is het verkeerde kenteken opgeschreven en werd de man uit Dongen zaterdag aangehouden. 'Dongenaar wist van niks' Na een verhoor werd al snel duidelijk dat hij er niets mee te maken had. Hij werd daarom gisteren weer vrijgelaten, zo werd vanochtend bekend. "Het is voor iedereen heel vervelend dat de verkeerde persoon werd aangehouden", zegt een politiewoordvoerder. "Hij wist van niks." Al snel werd duidelijk dat de man uit Landgraaf moest worden opgepakt. De politie is naar het huis van de man gegaan, maar daar troffen ze hem niet aan. Sindsdien zijn ze naar hem op zoek. Cathérine Collignon van de Belgische justitie tijdens de persconferentie © VTM Nieuws Collignon liet tijdens de persconferentie weten dat de Belgische justitie nu uitgaat van 'moord', omdat het om een bewuste actie van de man zou gaan. Slachtoffer werd geschept Het ongeluk gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg naar Maastricht door zo'n twintig gele hesjes. Het slachtoffer werd geschept door een vrachtwagen met Nederlands kenteken, zei justitie in België eerder. Het ongeluk gebeurde op de snelweg Er raakte ook iemand gewond