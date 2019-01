Nederlandse trucker die was opgepakt voor doodrijden geel hesje is onschuldig

Dat laat de politie weten. De 56-jarige trucker is gisteren op last van de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld.

Ook truck weer teruggegeven

De man blijkt niet betrokken te zijn geweest bij de aanrijding en is ook geen verdachte meer. Ook de truck die in beslag was genomen, is weer teruggegeven aan de man.

Het ongeluk gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg naar Maastricht door zo'n twintig gele hesjes. Het slachtoffer werd geschept door een vrachtwagen met Nederlands kenteken, zei het justitie in België eerder.