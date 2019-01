Dochter Van Barneveld spreekt in rechtbank over roofoverval

Spijt

Van Barneveld was op dat moment in het buitenland. Hij was woest toen hij het nieuws hoorde. "Vooral mentaal is de klap heel groot", zei Van Barneveld toen tegen RTL Nieuws. "Ze heeft voor haar leven gevreesd."

Een van de overvallers, Yassine el H., had al een brief aangeboden aan Silvia waarin hij vertelde spijt te hebben. Daarnaast vertelde hij de rechter dat hij heel nerveus was tijdens de zitting en geen woorden had over hoeveel spijt hij heeft.