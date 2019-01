Mijlpaal voor scorende Messi: 400ste competitiegoal in Spanje

Met zijn 400ste treffer, is Messi de eerste die deze mijlpaal in Spanje heeft bereikt. Hij kon zich al wel sinds 2014 topscorer aller tijden van de Spaanse voetbalklasse noemen.

Meest scorende

Messi is met afstand de meest scorende speler in de competitie. De huidige Juventus-speler Christiano Ronaldo staat op nummer twee, met 311 goals. De vorige recordhouder Telmo Zarra neemt met 251 goals de derde plaats in. Messi maakte zijn eerste doelpunt in La Liga op 1 mei 2005 tegen Albacete.

Op Twitter wordt de sterspeler de hemel in geprezen. Zo schrijft onder andere oud-voetballer en commentator Gary Lineker dat het 'een zegen' is om hem voetballend mee te maken. Barcelona won uiteindelijk met 3-0 van Eibar. De twee andere doelpunten werden gescoord door Luis Suárez.